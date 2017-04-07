ستوكهولم - أ ف ب

قتل أربعة اشخاص وأصيب 12 أخرون فى الاعتداء بوساطة شاحنة فى ستوكهولم الجمعة فيما أعتقل المحققون شخصا واحدا، بحسب ما أفادت الشرطة السويدية .

وصرح المتحدث باسم الشرطة السويدية “بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 12″، لافتا إلى اعتقال شخص واحد من دون الإدلاء بتفاصيل عن هويته ولا عن الشبهات بحقه.

واعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ان بلاده عززت اجراءاتها الامنية على الحدود بعد الاعتداء فيما افادت الشرطة انها لا تزال تلاحق سائق الشاحنة.