فلوريدا (الولايات المتحدة) - أ ف ب

نبه وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الجمعة الى ان بلاده مستعدة لـ”التحرك وحدها” ضد كوريا الشمالية، غداة ضربة امريكية غير مسبوقة استهدفت النظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي.

وقال تيلرسون من منتجع في فلوريدا حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينج “نحن مستعدون للتحرك وحدنا اذا لم تكن الصين قادرة على التنسيق معنا” لاحتواء طموحات بيونج يانج النووية والتي تنتهك القانون الدولي.