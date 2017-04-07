واشنطن - وكالات

يتجه موقع “فيسبوك”، إلى توعية مستخدميه بكيفية التعامل مع روابط الأخبار الزائفة، على مدى ثلاثة أيام، لكن خبراء رقميين يشككون في مبادراته ويعتبرونها مجرد دعاية “خاوية”.

وسيقوم الموقع الرائد في التواصل الاجتماعي، بعرض روابط للتوعية بكيفية التعامل في أعلى صفحة الأخبار، طيلة ثلاثة أيام، لكن جدوى الخطوة ما تزال محل تشكيك لدى خبراء تقنيين، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز” البريطانية.

وتعرض المارد الأزرق لانتقادات واسعة عقب إعلانه الخطوة، إذ اعتبر متابعون عرضه لتلك الروابط بمثابة تنصل من مسؤوليته، وإنحاء بالعبء على المستخدم الذي يجد نفسه مطالبا بغربلة الأخبار.

ويرتقب أن تشرح الحملة لمستخدمي فيسبوك طريقة تبين المحتويات الكاذبة على الصفحات والإبلاغ عنها، بغرض حذفها بشكل نهائي.