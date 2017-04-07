القاهرة - أخبار مصر

قامت رئاسة شؤون الحرمين بعملية تنظيف لكسوة الكعبة المشرفة من الأتربة والغبار، عبر فريق من العاملين بمصنع كسوة الكعبة، من خلال أقمشة قطنية ومكانس خاصة ذات أطراف ناعمة خصصت لهذا الغرض.

وأوضح المدير العام لإدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة د. محمد بن عبدالله باجودة، إلى أن عمل مصنع كسوة الكعبة لا يقتصر على إنتاج الثوب فحسب، بل هناك وحدة خاصة للعناية بالثوب على مدار الساعة، حسب ما نقلت عنه صحيفة الرياض.

وأشار إلى وجود مختصين تتجسد مهمتههم في المحافظة على نظافة الثوب من الأتربة والغبار وروث الحمام من خلال استخدامهم لأدوات ومواد خاصة وبطريقة مجدولة وفي أوقات لا تؤثر على الطائفين.

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