كامبالا - أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه الأخير اليوم الجمعة ، على ملعب فيليب اوموندي لوجوجو استعداداً للمباراة المهمة والتي تجمعة بنظيره فريق كامبالا سيتي الأوغندي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت في ذهاب دور الــ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني حسام حسن على وضع لمساته النهائية في المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة ركز خلالها العميد على ضربات الجزاء والركلات الحرة المباشرة والتسديد المباشر على المرمى من وضع الحركة قبل أن يختتم بتقسيمة لمدة 15 دقيقة.

وعلى صعيد آخر يختتم الجهاز الفني للفريق مساء اليوم مجموعة المحاضرات الفنية المتعلقة بلقاء كامبالا سيتي والمهام المكلف بها كل لاعب.

ومن جهة انتهى الإجتماع التنسيقى لمباراة المصرى وكمبالا سيتى الأوغندى وذلك بمقر النادى بالعاصمة الأوغندية كمبالا وبحضور مراقب المباراة وطاقم الحكام السوداني والدكتور على الطرابيلي رئيس بعثة المصري ووليد بدر المدير الإدارى للمصري إبراهيم غانم.