موسكو - وكالات

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أعمال مشروع “مركز المتاحف” لإنشاء متنزه يصل بين متحف التقنيات وحديقة “زارياديه” الواقعة في مركز العاصمة والمطلة على نهر موسكفا.

وانطلق المشروع بتجهيز ساحة “نوفايا” بوسائل للراحة وفقا لبرنامج “شارعي”.

وقد بدأت أعمال البناء في المنطقة، إذ تم حجز 4-7 مسارب للسيارات من جملة عشرة، علما بأن أحد شوارع المنطقة سيحول إلى متنزه.

وستكتمل أعمال مشروع “شارعي” الجارية بالقرب من متحف التقنيات، في مايو المقبل، بينما ستستمر أعمال مشروع “مركز المتاحف” حتى أبريل 2018.

وسيكون مسرح “زيليوني” المدرج أهم منشأة في هذا المشروع، حيث من المخطط إحياء الحفلات الموسيقية وإلقاء المحاضرات فيه. وتجدر الإشارة إلى أن المتنزه سيقام على مستويين، يتصلان معا بأدراج متعددة.

وسيجمع مشروع “مركز المتاحف” أربعة شوارع في مركز موسكو، مع حديقة “زارياديه”.