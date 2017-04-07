دمنهور - أ ش أ

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان أخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على طريق “المحمودية – رشيد” بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة إخطاراً يفيد بمصرع كل من: بسيونى محمد عجيبة (26 عاما)، وحسن محمود عباس (27 عاما)، ورمضان السيد أحمد (27 عاما)، وإصابة 2 أخرين, نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة (ميكروباص) وتوك توك على طريق المحمودية رشيد.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى رشيد والمصابين إلى مستشفى مطوبس، وجار تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيق.