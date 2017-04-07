أخبار مصر - حمودة كامل

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح الغد مؤسسة الحرية للرعاية في عين شمس بعد تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر كما تعلن بدء البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وانطلاق العمل بالوحدات المتنقلة وفرق الشارع.

ويشارك في هذه الاحتفالية أعضاء مجلس الشعب عن دائرة عين شمس ووزير الشباب والرياضة.

وستشهد وزيرة التضامن غادة والي مع شريكها في هذا المشروع رئيس صندوق تحيا مصر محمد عشماوي مراسم توقيع عقود بين التضامن والصندرق مع جمعيات قرية الأمل، وكاريتاس، والدفاع المجتمعي يقضي بإشراف هذه الجمعيات على الوحدات المتنقلة كما سيقوم الإخصائيون بأداء القسم الخاص بهم.

ويهدف هذا المشروع إلى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وينفذ في عشر محافظات هي الأكثر انتشارا لهذه الظاهرة في مقدمتها محافظات القاهرة الكبرى.

تمول وزارة التضامن هذا البرنامج بمبلغ 50 مليون جنيه، في حين يمنح صندوق تحيا مصر تمويلا للبرنامج بمبلغ 114 مليون جنيه.