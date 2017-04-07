موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا بداية من يوم غد السبت.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الجمعة، عن كوناشينكوف قوله إن وزارة الدفاع الروسية قدمت مذكرة بهذا الخصوص للملحق العسكري الأمريكي بالسفارة الأمريكية لدى روسيا.

وبذلك تكون موسكو قد نفت ما أوردته وسائل إعلام حول موافقة روسيا الحفاظ على “الخط الساخن” للاتصال مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة تحليقات طائرات الجانبين في سماء سوريا أثناء العمليات والموقعة في أكتوبر 2015.