تباين ردود الفعل الدولية إزاء القصف الأمريكى لمطار الشعيرات السورى 2017/04/07 - 22:06 تباين ردود الفعل الدولية إزاء القصف الأمريكى لمطار الشعيرات السورى2017-04-07T22:42:43+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة قطاعات من وزارة الداخلية تحتفل بمناسبة يوم اليتيم مجلس الأمن يعقد الأن جلسة طارئة حول الضربة الصاروخية الأمريكية فى سوريا ردود الافعال العربية والعالمية على الضربة الامريكية لسوريا احتفالات يوم اليتيم وزيرة التضامن : ظاهرة أطفال الشوارع ستختفى تدريجيا مع استلام وحدات الرعاية المتكاملة الفريق أول صدقي صبحي القوات المسلحة تتخذ كل التدابير لحماية حدود الدولة
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