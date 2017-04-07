واشنطن - أ ف ب

أكد مجلس الشيوخ الامريكي ذو الغالبية الجمهورية الجمعة تعيين القاضي المحافظ نيل جورستش عضوا تاسعا في المحكمة العليا بعدما اختاره الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير.

وايد 54 عضوا جورستش مقابل 45 عارضوه في أكبر تقارب للأصوات منذ تثبيت تعيين المحافظ كلارنس توماس في 1991.

وصوت جميع الجمهوريين مع التعيين وانضم اليهم فقط ثلاثة ديموقراطيين في حين عارض بقية اعضاء الاقلية الديموقراطية. وتغيب سناتور جمهوري عن التصويت.

وسيكون نيل جورستش القاضي في محكمة الاستئناف الفيدرالية البالغ 49 عاما احد القضاة المحافظين الخمسة في مواجهة اربعة تقدميين. والارجح انه سيؤدي اليمين القانونية الاسبوع المقبل.

وعين جورستش مدى الحياة وسيطبع حضوره المؤسسة التي تصدر احكامها حول قضايا كبرى في المجتمع الاميركي. واثار تعيينه ارتياح المتدينين التقليديين والمدافعين عن اقتناء الاسلحة النارية ومعارضي الاجهاض اضافة الى أصحاب المصالح المالية الكبرى.