كفر الشيخ - أ ش أ

صرح مصطفى جادالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بأن إجمالي أعداد المتقدمين للحصول على حج الجمعيات الأهلية بلغ 1381 متقدما.

وأشار إلى أنه سيتم فرز الطلبات منتصف أبريل الجاري بمقر المديرية للإعلان عن أسماء الفائزين بتأشيرة الحج ، مؤكدا أن إجمالى المتقدمين من مركز كفر الشيخ 409 طلبات والممنوح لها 65 تأشيرة ، والرياض 44 طلبا، والممنوح 20 تأشيرة ، وبلطيم 167 طلبا، والممنوح 22 تأشيرة، وسيدى سالم 128 طلبا، والممنوح 22 تأشيرة.

وأضاف أن إدارات قلين تلقت 112 طلبا ، والممنوح 26 تأشيرة ، ومطوبس 123 طلبا، والممنوح 29 تأشيرة، والحامول 99 طلبا، والممنوح 32 تأشيرة، ودسوق 181 طلبا، والممنوح 56 تأشيرة، وبيلا 109 طلبات، والممنوح 20 تأشيرة، وفوه 9 طلبات، والممنوح 19 تأشيرة.