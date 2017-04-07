دبي - أ ش أ

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم اليوم الجمعة خطة التوسعات التي تعتزم موانئ دبى العالمية تنفيذها خلال المرحله القادمة فى منطقه العين السخنة لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة لمقابلة الزياده المتوقعة فى حركة التجارة العالمية عبر الميناء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، أن مجلس النواب سينتهي قريبا من وضع الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات عليه فى اطار حرص الحكومة على تطوير منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر، لتلبية تطلعات المستثمرين العرب والاجانب وبما يخدم المصالح المتبادلة لمصر والمستثمرين وجذب مستثمرين جدد وتامين نجاح مشاريعهم واستدامتها.

وأضاف خضير أنه سيتم افتتاح منظومة من الخدمات المميكنة في هيئة الاستثمار خلال الشهر الجارى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية للتيسير على المستثمرين لتأسيس شركاتهم كمرحلة أولى يعقبها مرحلة التخصيص والترخيص المميكنة خلال فترة قليلة.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم -خلال اللقاء الذي عقد في دبي- تمتع مصر بالعديد من المزايا النسبيه سواء من حيث الموقع الاستراتيجى او توافر العديد من المقومات التى يجب الاستفاده بها لدفع عجلة الاستثمار فيها خلال المرحله المقبله ودعم حركه التجارة الدولية واقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة الفرص التصديرية.