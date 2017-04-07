بوجوتا - أ ف ب

قضى 311 شخصا على الاقل بينهم 102 طفل في انزلاقات التربة التي ضربت موكوا في جنوب كولومبيا قبل اسبوع، وفق حصيلة جديدة للسلطات الجمعة.

وقالت الوحدة الوطنية لادارة مخاطر الكوارث ان عدد الجرحى 332 وتم تسليم 240 جثة الى عائلاتها.

وكانت حصيلة سابقة اعلنها وزير الدفاع لويس كارلوس فيليغاس الخميس اشارت الى 306 قتلى بينهم 92 طفلا.

وكارثة موكوا التي وقعت ليل الجمعة السبت الفائت هي الاخطر منذ كارثة سلغار التي خلفت 92 قتيلا في ايار/مايو 2015 على بعد مئة كلم من ميديلين (شمال غرب).

وطاول انزلاق التربة نحو 45 الفا من السكان وفق الصليب الاحمر. وتضم مدينة موكوا نحو 70 الف نسمة.