أخبار مصر - حمودة كامل

يدين الأزهر الشَّريف بشدة عملية الدهس التي وقعت في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ويجدد الأزهر الشَّريف تأكيده على موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف الآمنين في أي مكان في العالم، مشددًا على أن من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم، مكررًا نداءه بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وخطره الذي يهدد السلام العالمي.

والأزهر الشَّريف، إذ يدين هذه الجريمة الإرهابية النكراء؛ فإنه يتقدَّم بخالص العزاء للسويد حكومة وشعبًا في ضحايا الغدر والإرهاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.