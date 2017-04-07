الإسكندرية - أ ش أ

فاز فريق كينج رانش على نظيره فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة علي ملعب سموحة في افتتاح بطولة سموحة الدولية للبولو والمقامة بالإسكندرية لمدة يومين.

وانتهت المباراة بفوز كينج رانش علي سموحة بنتيجة 8/9 بعد ستة أشواط ، في الوقت الذى تقام فيه المباريات بصفة عامة علي أربعة أشواط.

وتقام البطولة بمشاركة أندية سموحة وسبورتنج والجزيرة وكينج رانش ، الي جانب فريق من الأرجنتين في المنافسات الرسمية.

وتستمر البطولة علي مدار يومين ، وتعد هذه هى المرة الأولي التى تستضيف الإسكندرية فيها منافسات البطولة ، حيث أقيمت من قبل في القاهرة والجونة.