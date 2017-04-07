نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
بالفيديو .. مصر تدعو موسكو وواشنطن لتسوية سياسية فى سوريا
مصر تطالب بسرعة إنهاء الصراع العسكري في سوريا
بالصور..ضبط 11 مشتبها وتدمير 8 أوكار للتكفيريين بسيناء
مصرع مسئول “حسم” بدمياط في إطلاق نار مع الشرطة
السيسي يعود للقاهرة بعد زيارة ناجحة لأمريكا
شيخ الأزهر يدعو لتأمين الكفالة الشاملة للأيتام
القوات المسلحة تحتفل بيوم اليتيم وتكرم أسر وأبناء الشهداء
وزارة الإنتاج الحربي تحتفل بـ”يوم اليتيم”
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم
وزارة التضامن تحتفل بيوم اليتيم
ارتفاع درجات الحرارة السبت…والعظمى بالقاهرة 29
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما
شيخ الأزهر يطالب بالحجر على مدعي الإفتاء
مصر للطيران تسير 20 رحلة لنقل 6300 معتمر اليوم وغدا
ارتفاع درجات الحرارة السبت…والعظمى بالقاهرة 29
أثينا ترضخ لمطالب دائنيها للاصلاحات
ميناء دمياط يستقبل اليوم11سفينة للحاويات والبضائع العامة
موسكو تنتقد الحظر التركي على الحبوب الروسية
6 جنيهات ارتفاعاً بأسعار الذهب في السوق المحلي
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي عبر توجيه ضربة لسوريا
مجلس الأمن يبدأ اجتماعه حول الضربة الأمريكية في سوريا
تباين ردود الأفعال حول الضربة الأمريكية على سوريا
“جوتيريش” يدعو إلى حل سياسي في سوريا
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا
موسكو تعلق اتفاقية السلامة الجوية مع واشنطن
بالصور..اعتقال مشتبه في تنفيذ الدهس بالسويد
مقتل 3 وإصابة آخرين فى حادث دهس بالسويد
“ترامب” يشيد بتقدم هائل في المحادثات مع الرئيس الصيني
افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافى بقاعة د.مختار عبد الجواد
“الهرم” و”الفن الاسلامي” يوزعان الهدايا في يوم اليتيم
إزالة تلوث زيتي امام هاويس بميناء الإسكندرية
أستراليا تنشئ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم
“نجمة الماس الوردي” النادرة الأغلى في العالم
دهب تستقبل 1271 سائحا من مختلف الجنسيات
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اعتذار محمد صلاح عن الاستمرار في جهاز الزمالك المعاون للبرتغالي إيناسيو
انطلاق منافسات البطولة الدولية للبولو بنادي سموحة
رسمياً.. إيناسيو مديراً فنياً للزمالك
لينجارد في مانشستر يونايتد حتى 2021
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