القاهرة - أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .

وأسفرت هذه الجهود تحت إشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 44 ألفا و944 مخالفات مرورية متنوعة وألف و721 دراجة نارية مخالفة و70 سائقا تحت تأثير المخدرات .

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.