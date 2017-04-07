القاهرة - أخبار مصر

أكد مندوب مصر فى مجلس الأمن، السفير عمرو أبو العطا، ان الأحداث فى سوريا ستظل شاهدة على غياب الضمائر وان الشعب السورى هو الضحية لحرب بالوكالة بسبب مصالح الاطراف الضيقة، مؤكدا أن الأزمة لن تنتهى إلا بعد الاتفاق على صفقة سياسية بين الاطراف المتصارعة.

وأكد السفير أبو العطا فى كلمته بمجلس الأمن ان الخلافات والتنافس فى المجلس بعيدا عن سوريا أصل المشكلة، مضيفا “سئمنا بيانات الأسف والإدانة بسبب المأساة الانسانية التى عصفت بحياة الشعب السورى”.

ودعا مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم روسيا والولايات المتحدة للتوصل لتسوية سياسية وحثهم على التعاون والتنسيق ميدانيا وسياسيا لوقف تدهور الأوضاع، مؤكدا ان التسوية فى سوريا ممكنة اذا خلصت النوايا.