القاهرة - أخبار مصر

نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتكريم عدد من أسر وأبناء الشهداء الذين لبوا نداء الواجب وإستشهدوا أثناء أدائهم لمهامهم الوطنية وضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر بيوم اليتيم.

وألقى اللواء أح سعيد عباس مساعد رئيس الأركان كلمة نقل فيها تحية وإجلال الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأسر الشهداء من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأكد أن القوات المسلحة ورجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعاً عن مقدساته وسلامة أراضيه مهما كلفهم من تضحيات فى سبيل واجبهم المقدس ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية الذين ضحوا بحياتهم لتظل مصر وطناً حراً آمناً لكل المصريين.

تضمنت الإحتفالية التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقرية الأوليمبية للدفاع الجوى ، عدداً من الفقرات الترفيهية والفنية،وذلك للمساهمة فى رسم البسمة على وجوه الأسر والأبناء المشاركين ، كما تم تكريم الأسر المشاركة فى الإحتفالية وتوزيع الهدايا المادية والعينية عليهم.

ومن جانبهم حرص أبناء وأسر الشهداء على تقديم الشكر والعرفان للقوات المسلحة التى لا تنسى أبنائها وتقديم سبل الرعاية والإهتمام ، مؤكدين على أن فقدان أبائهم وأزواجهم الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تحيا مصر خلال الحرب على الإرهاب والتطرف لن يثنى من عزيمتهم وثباتهم فى تربية أبنائهم على حب مصر والتضحية من أجلها فى ظل ما تشهده مصر من إنطلاقة نحو المستقبل فى كافة المجالات .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأسر وأبناء الشهداء.

