القاهرة - أ ش أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري .

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 5 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 67 ألفا و142 لتر بنزين وسولار،و19 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 382 إسطوانة وضبط 185 قضية مخالفات مخابز،و12 قضية أرز وشعير بمضبوطات 223 طنا.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 532 قضية فى مجال ( المحلات العامة الشهادات الصحية،عدم الإعلان عن الأسعار بيع بأزيد من السعر باعة جائلين وضبط 18 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 85 قضية في مجال الغش التجاري وضبط 37 قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات 3 أطنان،و15 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.