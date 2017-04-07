باريس - أ ش أ

يشارك وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جون مارك إيرولت الاثنين المقبل في اجتماع وزراء خارجية الدول السبع برئاسة إيطاليا في مدينة لوكا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال -في بيان- إن المشاركين في الاجتماع, سيتشاورون بشأن الأزمات الكبرى الراهنة كالأوضاع في سوريا والعراق وليبيا وأوكرانيا وحتى في كوريا الشمالية، وكذلك مسألتي مكافحة تغير المناخ ومحاربة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع سيتيح التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات لمجموعة الدول السبع التي ستنعقد في 26 و27 مايو في مدينة تاورمينا.

وأوضح أن جون مارك إيرولت سيجري مقابلات ثنائية مع العديد من نظرائه ولا سيما مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.