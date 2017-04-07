القاهرة -ا ش أ

أعلنت وزارة البيئة نجاح مصر في الحصول على تمويل بقيمة 154 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة

المتجددة لدعم الشريحة الثانية للشركات المشاركة في تعريفة الكهرباء, وذلك لتعزيز نجاح تجربة التعريفة في مصر والقرر استكمالها في أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة – فى بيان لها اليوم الجمعة – أن ذلك يأتي هذا كثمرة لجهود الوزارة ووزارات الخارجية والكهرباء والتعاون الدولي والاستثمار, حيث تم إعداد المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومن خلال لجنة صندوق المناخ الأخضر التي أنشأتها وزارة البيئة وتضم عددا من الأعضاء رفيعي المستوى من وزارات الكهرباء والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والخارجية, وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر

لمصر.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق أنهى أعمال جلسته الأولى لعام 2017 بكوريا, وصدق على 7 مشروعات في مجال التصدي لآثار التغيرات المناخية, حيث حصلت مصر فيها على أعلى نسبة, ويليها تنزانيا, طاجيكستان, المغرب, الهند, وذلك لدعم برنامج طموح لدفع استثمارات الطاقة المتجددة في مصر, بهدف خفض الانبعاثات كمساهمة من مصر في تنفيذ التزامات اتفاق باريس.

ويعد هذا ثاني مشروع تمويلي في مجال الطاقة المتجددة لدعم استثمارات القطاع الخاص, حيث حصلت مصر على 202 مليون دولار ضمن برنامج صندوق التمويل المستدام للطاقة والذي ينفذه أيضا البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن مصر تقوم حاليا من خلال اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بإعداد مشروعين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مع كل من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي, وذلك لتقديمها لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر بنهاية هذا العام.