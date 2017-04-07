القاهرة - أ ش أ

نجحت الجهود المبذولة فى كشف ملابسات واقعة وفاة الخفير النظامى مسعود عبدالله حسن الأمير “من قوة مركز شرطة دمياط”خلال شهر مارس الماضي وتحديد وضبط مرتكبيها.. فقد توافرت معلومات حول أختفاء أحد منفذي الحادث عضو الحراك المسلح الهارب محمد عادل عبده بلبولة (مواليد 1984 نجار ومقيم قرية البصارطة دمياط، بمنطقة المزارع السمكية- السيالة- دائرة مركز شرطة دمياط”.

تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وإعداد الأكمنة اللازمة بالمنطقة المشار إليها لضبطه إلا أنه حال محاولة القوات إستيقافه أثناء قيادته دراجة بخارية قام بإطلاق النيران على القوات مما دفعها للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه والعثور بحوزته على بندقية آلية بداخلها عدد (9) طلقات وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادته.

أشارت المعلومات إلى أن المذكور كان مسئول مجموعات الحراك المسلح “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بقرية البصارطة / مركز دمياط والمسئول عن مقتل أحد العناصر الجنائية المدعو “محمد الزينى” فى القضية رقم 989 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة دمياط الجديدة، ومحكوم عليه غيابياk فى عدد من القضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد(14) قضية خاصة بالحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى أبرزها القضايا أرقام (2016/800 إدارى مركز دمياط “تفجير خط الغاز بدمياط، 2017/316 حصر أمن دولة عليا “تحرك عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى” ، 2014/19610 جنايات مركز دمياط “تجمهر وتظاهر”).

وفى ذات الإطار فقد تم إستهداف أحد الأوكار التنظيمية بقرية البصارطة والتى كان يتخذها المذكور وكرا للإختباء بها حيث عثر بداخلها على(2 بندقية خرطوش، 2 خزينة بندقية آلية، 142 طلقة خرطوش، 220 طلقة آلية، 10 طلقات 9 مم، 2 فلاش ميمورى،1 قفاز، 4 خطوط هواتف محمول، كاميرا، 10 أظرف فارغة 9 مم، 1 ظرف فارغ خرطوش ، 1 ظرف فارغ آلى) وتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.