اخبار مصر - د.هند بدارى

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول اسيوط، اليوم الجمعة، القبض على عاطل وبحوزته 950 قرص من العقاقير المخدرة بهدف ترويجها فى الأسواق.

وكان اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة العقيد أحمد نظيم رئيس المباحث والنقيب مصطفى عبد الرازق من ضبط المدعو مخلص ن. ر. 36 سنة عاطل وبحوزته عدد 950 قرص من العقاقير المخدرة بهدف الإتجار فيها.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.