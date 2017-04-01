جنيف (أ ف ب)

اعلن مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا ان مجموعة العمل الدولية حول سوريا ستجتمع الجمعة بطلب من روسيا بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات في حمص بعد ثلاثة أيام من هجوم كيميائي في إدلب.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان ان “لجنة وقف اطلاق النار في مجموعة العمل الدولية حول سوريا ستعقد اجتماعا عاجلا في وقت لاحق اليوم” سيترأسه المبعوث الخاص، موضحا ان “روسيا الرئيس المشارك للمجموعة طلبت عقد الاجتماع ووافقت عليه الولايات المتحدة الرئيس المشارك” أيضا