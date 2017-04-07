دمياط - أ ش أ

قرر محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الجمعة،تحويل 112 عاملا وموظفا بعدد من المدارس للتحقيق.

كانت لجان من إدارة المتابعة بالديوان العام قامت بالمرور على مديريات الخدمات والمدارس بنطاق المحافظة حيث تبين انصراف 2 من العاملين بمدرسة شطا الابتدائية و3 بدون إذن مسبق وخروج 11 من العاملين بمدرسة عباس العقاد الاعدادية بنات ، وانصراف 28 معلما بالفترة الصباحية وغياب 5 معلمين بالفترة المسائية بمدرسة دمياط الزخرفية بنات، فضلا عن خروج أحد المعلمين بمدرسة الإمام محمد عبده الإعدادية بنين بدون إذن وعدم وجود طلبة الصف الثالث الإعدادي والذي بلغ 21 طالبا من إجمالي 279 طالبا.

وبالمرور على مدرسة بنات الجمرك الابتدائية، تبين خروج 2 من العاملين بالمدرسة بدون إذن وكذا خروج 56 من العاملين بمدرسة دمياط الثانوية التجارية المتقدمة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، أما مدرسة شرباص الاعدادية المشتركة فقد تغيب أحد العاملين بالمدرسة بدون إذن وانصرف 5 من العاملين بدون اذن مسبق، بينما انصرفت معلمة بمدرسة الجلاء الابتدائية أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما قرر المحافظ إحالة المخالفات بالمدرسة التجريبية المطورة الابتدائية لمديرية التربية والتعليم للتحقيق مع المخالفين واتخاذ شئونها حيال المخالفات ، وإحالة المخالفين بالتغيب عن العمل والانصراف أثناء مواعيد العمل الرسمية لإدارة الشئون القانونية بالديوان للتحقيق معهم.