دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة منها 5 سفن بضائع عامة و6 سفن حاويات بينما غادر الميناء 7 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد 122 سيارة بحمولة 5841 طن قمح وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99 ألفا و179 طنا .. بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و814 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و 6900 طن فوسفات و 600 طن حديد .