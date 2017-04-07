اخبار مصر- شيرين حسين

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، احتفالية يوم اليتيم، التي نظمتها جمعية “الباقيات الصالحات” برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وشارك الاحتفال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن من واجب الجميع دعم ملف الأطفال الأيتام فى مصر وتكاتف جميع مؤسسات الدولة في الاهتمام بهم، موضحة أن الأطفال ثروة البناء والتنمية لأي دولة.

وأضافت “مكرم” أن مشاركتها تأتى في إطار التكامل بين وزارات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني؛ لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة 2030، كما أشادت “مكرم” بتجربة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأثنت الوزيرة على تضحيات الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والاستبسال والزود عن مقدرات الوطن، ووجهت مكرم الكلمة للأيتام من أبنائهم أن يفتخروا بآبائهم الأبطال، مؤكدة أن مصر لا تنسى من يضحى من أجلها.

ومن جانبه، أعرب دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالاحتفال اليوم مع الأيتام، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالأيتام ورفع الرسوم الدراسية عنهم.وأضاف الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الاهتمام بالأطفال الأيتام، يمنعهم من الانحراف، موضحا أن الدولة تقوم بتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، إلى دعمها الكامل لملف الأيتام في مصر من خلال مشروع الجمعية بكفالة الأسر الفاقدة للمعيل، سواء كان الأب أو الأم، وتقديم الدعم المادي المناسب والنفسي للأيتام وضمان نشأ المطاف بهؤلاء الأطفال بمواجهة خطر الشوارع وافتراش الأرصفة. وتابعت الكحلاوي أن مؤسسات المجتمع المدني قادرة على تحقيق نتائج رائعة في العشوائيات ومحو الأمية، والاهتمام بالخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شارك في الاحتفال أيضا، شباب “تحيا مصر” وقدموا عروضا لدعم الأطفال، كما شملت الاحتفالية أبناء شهداء الواجب أبطال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، حيث تم تكريم أسرهم، ودعم أطفالهم نفسيا، من خلال الاحتفالية التي ضمت أكثر من 60 طفلا آخرين.