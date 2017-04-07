انقرة (أ ف ب)

رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالضربة الاميركية على مطار الشعيرات بوسط سوريا الجمعة لكنه اعتبر انها “غير كافية” وطالب باجراءات اخرى.

وصرح اردوغان خلال تجمع في انطاكية (جنوب) القريبة من الحدود مع سوريا “اريد ان اقول انني ارحب بهذه الخطوة الايجابية”، واضاف “لكن هل هي كافية؟ لا اعتقد انها كذلك… الوقت حان لاتخاذ خطوات جدية من اجل حماية الشعب السوري المضطهد”.

وكرر اردوغان دعوة المجتمع الدولي الى إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا لضمان امن المنطقة، واضاف “اريد ان اقول شيئا بوضوح: طالما يقتل أطفال في هذا العالم، لا يحق لأحد ان يشعر بأمان وسلامة”.

ووجه الجيش الاميركي بأمر من الرئيس دونالد ترامب فجر الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري، وذلك ردا على “هجوم كيميائي” اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب الثلاثاء.