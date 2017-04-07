القاهرة - أخبار مصر

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء،والقت القبض على عدد (11) فرد مشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية .

كما تم إكتشاف وتدمير عدد (8) أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية،وضبط عدد (5) عربة ربع نقل و(2) لودر خاصة بالعناصر التكفيرية وكمية من الذخائر مخبئة داخل أحد الكهوف.

وحرق وتدمير عدد (2) مزرعة لنبات الأفيون المخدر تقدر مساحتهما بحوالى (4) فدان ، وضبط مجموعة من الأجولة بداخلها كمية من نبات البانجو المعد للبيع.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء وتنفيذ العمليات النوعية للقضاء عليها.

