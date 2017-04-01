القاهرة - أخبار مصر

بدأ أوجوستو ايناسيو مهام عمله داخل نادي الزمالك بعدما وقع التعاقد مع الفريق لقيادة الجهاز الفني، بإعادة ترتيب فريق العمل المعاون له، بالمطالبة برحيل عدد من العناصر القديمة،

كان أولهم مدرب الأحمال البرازيلي رودريجو بسبب الحالة البدنية السيئة التي وصل إليها الفريق، وزيادة أوزان عدد من اللاعبين

كما طلب ايناسيو من إدارة الزمالك تقليل عدد المساعدين المصريين في الجهاز الفني، برحيل محمد صلاح،

يرى ايناسيو أن زيادة عدد المساعدين في الجهاز الفني يعد أمرًا سلبيًا، في ظل استقدامه لثلاثة مساعدين من البرتغال، الأول متخصص في الأحمال، والثاني مدرب مساعد، إضافة إلى محلل أداء بالفيديو.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الإدارة الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي حال رحيل صلاح سيكون الضحية الثانية للمدير الفني بعد رودريجو مدرب الأحمال.

ويبذل الزمالك محاولات مع ايناسيو لاقناعه باستمرار صلاح في منصب فني، وإن لم ينجح في ذلك سيكون له دور إداري مع الفريق الأول.

من جانبه يتجه مجلس إدارة الزمالك لتنفيذ تعليمات المدير الفني مع منح مدرب الأحمال البرازيلي منصب بقطاع الناشئين، في ظل الاقتناع بقدراته، إضافة إلى موافقته في وقت سابق على تقاضي راتبه بالجنيه المصري.