سيدنى - وكالات

ستشهد أستراليا قريبا تشييد مزرعة شمسية ضخمة، ستكون الأكبر من نوعها في العالم، مكونة من 3.4 مليون لوحة شمسية و1.1 مليون بطارية.

ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بحلول نهاية العام، لتتفوق المزرعة الشمسية الضخمة على مثيلاتها من حيث سعة البطاريات الإجمالية، على الرغم من تواجد مرافق أخرى للطاقة الشمسية على مساحات أكبر من الأرض.

وستكون الطاقة الإجمالية للمزرعة الشمسية نحو 330 ميغاواط، وهو ما يكفي لإنارة عشرات آلاف المنازل، مع إمكانية تخزين ما لا يقل عن 100 ميجاواط .