بورسعيد - أ ش أ

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن موانئ بورسعيد تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعى واستقبلت اليوم 29 سفينة.

وأوضح بيان للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن بضائع عامة وغلال وموجود 4 سفن على الرصيف .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومنتظر دخول سفينتي حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن وتسريع عمل الاوناش لسرعة استقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.