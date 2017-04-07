القاهرة - أ ش أ

تفقد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مهندسو الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وشملت الجولة التفقدية اليوم الجمعة مدرسة تعليم أساسي (42 فصلا) بالحي الثالث مجاورة 25، ومدرسة تعليم أساسي (33 فصلا) بالمجاورة 65، ومدرسة تعليم أساسي (42 فصلا) بالحي ال11، وغيرها من المدارس التى يجرى تنفيذها، ومن المقرر تشغيل بعضها في العام الدراسي القادم.

كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مشروع الموقف الإقليمي، مشددا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات بأسرع وقت، لخدمة سكان المدينة، مع ضرورة الاهتمام بعنصر الجودة فى جميع المشروعات المنفذة.