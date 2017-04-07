نيويورك -أ ش أ

أعلن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الأخير يتابع بانتباه الوضع في سوريا ويجري مباحثات مع الجهات المعنية بعد الضربات الأمريكية للقاعدة الجوية قرب حمص.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصدر قوله إن الأمم المتحدة ستدلي بتصريحات إضافية بعد أن يتوفر لها المزيد من المعلومات.

وكان الجيش الأمريكي قد أطلق فجر الجمعة 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس) جنوب شرقي مدينة حمص وسط سوريا.