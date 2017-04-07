القاهرة - أ ش أ

شاركت وزارة الإنتاج الحربى عددا من الأطفال الأيتام احتفالهم بيوم اليتيم، وذلك بنادى ركن حلوان التابع للوزارة، حيث تم دعوة 350 طفلا من أبناء جمعية مصر المحروسة بلدى لتلك الإحتفالية التى حضرها عدد من قيادات الإنتاج الحربي.

شملت الاحتفالية عروض ترفيهية وغنائية للأطفال والعديد من الفقرات الممتعة بصحبة عدد من الفنانين وتم تقديم الهدايا والألعاب المحببة للأطفال، وتناولوا وجبة الغداء مع قيادات الإنتاج الحربي وسط أجواء من البهجة والسعادة التى غمرت الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الاحتفالية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة فى المساهمة المجتمعية وتخفيف العبء عن المواطنين وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال فى “يوم اليتيم”.

وقدم مسئولو دار رعاية الأيتام شكرهم على تلك الاستضافة، وأعربوا عن تقديرهم لدور أجهزة الدولة فى المشاركة المجتمعية.

وفى نهاية الاحتفال قام ممثلو الإنتاج الحربي بتقديم كلمة شكر لمسئولى دار الأيتام على الجهود التي يقومون بها فى تربية وإعداد الأطفال الأيتام، ليكونوا شبابا ونساءا قادرين على تحقيق الخير لوطنهم ولمجتمعهم.