اخبار مصر - سماء المنياوى

فى أجواء سادت فيها روح الأسرة الواحدة، افتتحت اليوم الأستاذة الدكتورة أحـــــلام يونـــــــــس رئيس أكاديمية الفنون بقاعة د.مختار عبد الجواد بالمبنى المركزى معرض التصوير الفوتوغرافى الذى ينظمه المعهد العالى للسينما، تحت إشراف أ.د محسن التونى عميد المعهد و يضم المعرض عدد كبير من الأعمال الفنية الفوتوغرافية من إبداعات أساتذة قسم التصوير بالمعهد وعدد من طلبة القسم و قد أشادت الأستاذة الدكتورة أحلام يونس بالمستوى الفنى الراقى والمتميز للمعرض.

حضر الافتتاح أ.د عادل يحيي نائب رئيس الأكاديمية وأستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسينما وعدد كبير من أساتذة قسم التصوير بالمعهد منهم أ.د شوقى محمد على و العميد الأسبق للمعهد وأ.د سمير سعد الدين و أ.د محمد عسر والمصور الكبير محمد بكر ود.محسن أحمد ود.حسين بكر وأ.د إيمان عاطف رئيس قسم المونتاج بالمعهد و أ.د محمد عزب أستاذ هندسة المناظر بالمعهد و المشرف على قاعة د.مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية ود. رانيا يحيي المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأكاديمية ويستمر المعرض حتى 15 أبريل 2017.