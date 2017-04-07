لندن - أ ش أ

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ” إن الضربة العسكرية الأمريكية على قاعدة سورية كانت بهدف ردع الرئيس بشار الأسد عن شن المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية وليست بداية حملة عسكرية جديدة”.

وأضاف فالون – في تصريحات , أوردتها قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم / الجمعة / – أنه لم يتلقوا أي طلبات بالمشاركة في الضربة العسكرية .. ولم يكن شأنا من شؤون التحالف الذي يحارب داعش في سوريا والعراق .. وكانت هذه عملية أمريكية لكن دعوني أؤكد مجددا أننا نؤيدها تماما”.

تأتي تلك التصريحات بعد الضربة الأمريكية , ردا على استهداف طائرات عسكرية سورية بلدة خان شيخون في إدلب بالغاز السام قبل أيام, مما أدى إلى مقتل 87 شخصا من بينهم 31 طفلا.