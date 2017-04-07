اخبار مصر - إيمان صلاح الدين

التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بوفد من من شركة ماجد الفطيم للتجزئة برئاسة مدير كارفور في مصر جون لوك جرازياتو حيث عرضت الشركة توجهاتها المستقبلية نحو زيادة استثماراتها في مصر.

ورحب محمد خضير بتوجه المجموعة للانتشار وأكد على أهمية قطاع التجزئة في مصر ودوره الفاعل في خفض الأسعار وضرورة الانتشار الجغرافي في كافة المحافظات وبخاصة محافظات الصعيد التي تمثل أولوية لدى هيئة الاستثمار وترغب في جذب مزيد من الاستثمارات اليها وسوف تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع المحافظات المختلفة لعرض الأراضي الاستثمارية المناسبة على المستثمر.

كما ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وممثلي الشركة إمكانية فتح مدارس فنية متخصصة في المجالات التي تخدم نشاط التجزئة في فروع الشركة داخل مصر وكذلك إمكانية تدريب العاملين المصريين لخدمة فروع المجموعة خارج مصر وهو التوجه الذي يتوافق مع توجه المجموعة خلال الفترة القادمة، كما أبدت المجموعة رغبتها في فتح عدد من السوبر ماركت بمساحات مختلفة لخدمة الاحتياجات اليومية للإحياء ذات الكثافة السكانية.