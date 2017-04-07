القاهرة - أ ش أ

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة منذ انطلاق الحملة الأخيرة في /7 /3 2017 تقوم – متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل – باستكمال أعمال إزالة التعديات الموجودة علي شاطئ نهر النيل من أسوان وحتى نهاية فرعيه رشيد ودمياط.

وقد استهدفت الأعمال أمس إزالة 247 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وحوش ومزارع دواجن وفيلات،ففي محافظة أسوان 6 حالات تعد وفي الأقصر 3 حالات ومحافظة قنا حالة واحدة والمنيا 19 وبني سويف 14 ومحافظة الجيزة 3 وفي محافظة القاهرة 8 والقليوبية 28 وفي محافظة المنوفية 14 والدقهلية 31 ومحافظة الغربية 40 والبحيرة 42 حالة تعد،وفي محافظة دمياط 38.

وتتم الأعمال في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

من جانبه،قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن مجموع ما تم إزالته منذ بدء الحملة الأخيرة لإزالة التعديات علي نهر النيل 5814 حالة تعد،فيما بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015،19560 حالة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات ،والتي بدأت فعالياتها منذ يوم السبت /11 /3 2017 ،وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 2794 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة 6 مخالفات بمحافظة أسوان،و201 إزالة بمحافظة قنا ،و56 إزالة بمحافظة سوهاج ،و38 إزالة بمحافظة أسيوط،وكذلك 36 إزالة بمحافظة بني سويف ،و211 إزالة بمحافظة المنيا و 296 إزالة بمحافظة الفيوم و27 إزالات بمحافظة الجيزة و467 إزالة بمحافظة الإسماعيلية،إضافة إلى 76 إزالة بمحافظة دمياط،و 254 إزالة بمحافظة الشرقية ،وأيضا 156 إزالة بمحافظة الدقهلية،إلى جانب 105 إزالات بمحافظة القليوبية و225 إزالة بمحافظة المنوفية,وكذلك 19 إزالات بمحافظة الغربية،علاوة على 35 إزالة بمحافظة كفر الشيخ ،وأيضا 226 إزالة بمحافظة الإسكندرية ،و260 إزالة بمحافظة البحيرة.

في ذات السياق،قال المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري إن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه 50712 إزالة طبقا للقانون 12 لسنة 1984،حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه، كما قام قطاع الري أيضا منذ بدء الحملة القومية بحسم ورد الشىء لأصله ل 7582 مخالفة طبقا للقانون 48 لسنة 1982 (قانون حماية المجاري المائية من التلوث).

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 18526 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية ،حيث تم تنفيذ 4586 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ 88 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء،وكذلك 2949 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا،بالإضافة إلى 1608 إزالات بإقليم غرب الدلتا،فضلا عن تنفيذ 3212 إزالة بإقليم مصر الوسطى ،إلى جانب تنفيذ عدد 6083 إزالة بإقليم مصر العليا.

وأضاف الدكتور عصام خليفة أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.