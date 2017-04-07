القاهرة - أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 6 جنيهات، متأثراً بالارتفاع الذى حققه فى الأسواق العالمية، والتي سجلت فيها أعلى مستوياتها في ما يزيد عن خمسة أشهر.

وأشار إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، الى ان عيار (21) سجل 633 جنيهاً للجرام، بينما سجل الجرام عيار(18) 542.55 جنيه وعيار (24) 723.40 جنيه وسجل الجنيه الذهب نحو 5064 جنيهاً.

وعالمياً صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بحوالي 0.89% إلى 1264.55 دولار للأوقية وهو مستوي لم يسجل منذ مطلع نوفمبر الماضي، قبل أن تواصل صعودها إلى 1266.25 دولار للأوقية، مضيفة نحو 1.05% أو ما يعادل 13 دولارا للأوقية.