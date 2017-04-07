القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, الانتهاء من تأهيل مساحة 148 فدانا, جاهزة للزراعة بالاستفادة من مياه الأمطار, بمنطقة وادي الخروبة بمدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك ضمن مشروع التعاون بين الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء, ومشروعي التنمية الريفية المستدامة “مرساديف”, والتنمية الاجتماعية والاقتصادية “السد”.

ونظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع معهد الدراسات المتوسطية “سيام بارى” والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بالقاهرة, مؤتمرها الختامي بمدينة مرسى مطروح حيث استمرت فعالياته لمدة يومين, لعرض ما تم التوصل اليه من نتائج للمشروعين, تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح, وبحضور الدكتور “ماوريتسو رايللى” مدير معهد الدراسات المتوسطية, والدكتور “فيليس لونجباردى” مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بالقاهرة, والدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة عن الوزير, والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, في تصريحات صحفية أهمية هذا المشروع, والذي إستهدف تحقيق إدارة جيدة ومستدامة للموارد الطبيعية في مناطق شرق وغرب مدينة مرسى مطروح , حيث كانت تعانى تلك المناطق من مشاكل عديدة على صعيد النشاط الزراعي وعدم توافر المياه نتيجة النقص في كميات الأمطار الفترة السابقة.

وأوضح البنا أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة والتى تساعد على خلق فرص عمل للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن المطروحى للقضاء على مشكلات البطالة وقلة الدخل, لافتا الى ان المشروع قدم أيضا حلولا مبتكرة للمشكلات التي تعانى منها المنطقة وذلك على صعيد إدارة المياه والتربة وتأهيل الوديان وزراعتها.

من جهته, قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توفير عدد من الآت حصاد ثمار الزيتون لتوفير الوقت والجهد اثناء الحصاد , كما قام المشروع بدعم منطقة سيدى برانى غرب مرسى مطروح بمعصرة زيت الزيتون بطاقة انتاجية سعة 350 كجم فى

الساعة لتحسين جودة المنتج بالإضافة الى تطوير معاصر الزيتون بمنطقة القصر وإجراء أعمال الصيانة بالكامل ودعم المعصرة بوحدة ضخ المياة لنظافة المعصرة اثناء موسم الحصاد, لافتا الى ان المشروع منح الصيادين سيارة مبردة لنقل الأسماك.