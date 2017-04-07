القاهرة - أخبار مصر

تطرح وزارة الزراعة 400 طن من الأسماك الإثنين المقبل بأسعار مخفضة، في منافذ ومجمعات التموين.

يأتي ذلك طبقاً للبرتوكول الموقع بين الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، وشركة تسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كبداية، على أن يتم طرح جميع منتجات الأسماك تباعًا.

وسيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، كذلك أسماك البلطي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.