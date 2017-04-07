من المؤتمر- سماء المنياوي

عقدت الجمعية المصرية لامراض الروماتيزم مؤتمرها الخامس على مدار يومي الاربعاء والخميس بحضور عدد من كبار الأطباء المصريين والأجانب حيث ناقشوا احدث طرق تشخيص وعلاج الامراض الروماتيزمية كما ناقش أهمية استخدام العلاج البيولوجي وخطورته اذا استخدم بدون متابعة طبية متخصصة.

كما ناقش المؤتمر اهم الأخطاءالتشخيصية التي يقع فيها شباب الأطباء.

اطباء مصريين وأجانب

وفِي حديثها مع محررة اخبار مصر اوضحت د. جيهان حمادي أوضحت ان المؤتمر يشارك فيه 5 جمعيات مصرية للروماتيزم والجامعات المصرية. بالاضافة الى ضيوف من اليابان والأردن والسودان

واضافت ان المؤتمر يناقش الجديد في علاج امراض الروماتيزم والعلاج الطبيعي.

الجديد في علاج الروماتويد

وقدم الدكتور محمد صلاح الدين عبد الباقى استاذ الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعه عين شمس محاضرة حول أحدث الاكتشافات العلمية في امراض الروماتيزم والمناعة وعلاجاتها وبخاصة الخطوط الجديدة في علاج الروماتويد المفصلي المزمن وكيفية منع ظهور المرض في مراحل مبكرة.

د. محمد صلاح الدين : المؤتمر ناقش أحدث علاجات النقرس والروماتويد والذئبة الحمراء Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 6 april 2017

وتناول المضاعفات الناجمة عن علاجات مرض الذئبة الحمراء والاحتياطات الواجبة لمنع تلك المضاعفات. كما ناقش مرض تيبس الجلد المناعي والتوصيات الجديدة لعلاج النقرس وكيفية منع حدوث المضاعفات.

ويؤكد صلاح على اهمية التشخيص المبكر للمرض فى مراحله الاولى خاصة فى اول ثلاث شهور الامرالذى يؤدى لتحويل مسار المرض والتغلب عليه .

كما اكد على ان استخدام العلاج البيولجى الذى يعطى نتائج مبهره فى فتره من 3-6 اشهر.

واكد صلاح ان السيدات اكثر عرضه للاصابه لهذا حيث بينت الدراسات ان نسبة الإصابة بين السيدات 6:1 ويكثر في سن مابين 30-50 سنه.

علاج الآلام الروماتيزمية

ومن جانبه يرى د. محمد علي علوي استاذ الروماتيزم بجامعة عين شمس ان المؤتمر يناقش احدث الطرق التشخيصية لأمراض الروماتيزم وبخاصة الآلام الروماتيزمية.

د. محمد علي علوي: يجب سرعة علاج الالم الروماتيزمي وعدم إهماله. Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 6 april 2017

اضاف ان الالم الروماتيزمي يسبب العصبية ويقلل كفاءة الانسان وأكد ان علاجه ممكن باتباع جرعات محددة تحت إشراف طبي دقيق.

وشدد على أهمية علاج الالم وعدم إهماله.

التفاصيل دليل التشخيص

د. هويدا منصور استاذ الامراض الباطنية والروماتيزم والمناعه بكلية الطب جامعة عين شمس اشارات في حديثها لاخبار مصر الى أهمية الفحص الإكلينيكي لتشخيص مرض الروماتيد.

وحذرت من الام المفاصل او العظام التي تأتي بدون وجود اصابة من اي نوع عندها يجب عدم اهمالها.

وشددت على ضرورة ان يقوم المريض باطلاع الطبيب على جميع الأعراض التي يشعر بها حتى وان كانت غير هامة لتساعد في التشخيص السليم.

الوراثة لها دور كبير

د. ايمن فاروق درويش استاذ الروماتيزم بجامعة المنيا اوضح ان هذا هو المؤتمر الخامس لجمعيات الروماتيزم وهو يتحدث حول الجديد في العلاجات البيولوجية الحديثة للروماتويد.

د. ايمن فاروق درويش: الإصابة بالروماتيزم اغلبها استعداد وراثي والآن استخدام الأشعة في التشخيص Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 6 april 2017

وشدد على ان الدراسات الحديثة لم تثبت بشكل قاطع ان نسب الإصابة بالروماتيزم تزيد في النساء عن الرجال واضاف ان العامل الوراثي له تأثيرا كبيرا في هذاالصدد.

واكد استاذ الروماتيزم على اهمية الاكتشاف المبكر للمرض والاستعانة ببعض الانواع من العلاجات الطبيعية بجانب الأدوية المعتادة بالاضافة الى أهمية اتباع بعض الانواع من الانظمة الغذائية التى تحتوى على دهون وملح وسكر اقل والاكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

واشار ان الأطفال اكثر احتمالا للألم من الكبار لكن يمكن معرفته من طريقة مشي الطفل وبالأخص عند صعود السلالم.

وأشار الى ان استخدام العلاج البيولوجي هو الأفضل في علاج الروماتويد لدى الأطفال حيث يعمل على علاج الخلايا المصابه كما ان الدراسات والابحاث تؤكد ارتفاع نسبه الشفاء باستخدامه.

الفحوصات لمتابعة تأثير العلاج

د. محمد كنعان: يجب على المريض اجراء تحاليل وفحوصات دورية اثناء تلقي علاج الروماتيزم Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 6 april 2017

د. محمد كنعان استاذ الطب الطبيعي وامراض مفاصل وتأهيل بالأردن اكد في تصريح لاخبار مصر على أهمية متابعة المريض اثناء تلقيه العلاج وإجراء فحوصات دورية لضمان عدم تأثر الكبداو الكلى بالأدوية.

العلاج باستخدام مياه البحر الميت

د. خليل عبادي من الاْردن رئيس الرابطة العربية لأمراض المفاصل والطب الطبيعي والتأهيلي اوضح في تصريح لمحررة الموقع انه قام بتقديم بحثا حول تأثير استخدام المياه المعدنية ومياه البحر الميت لعلاج الأمراض الروماتيزمية وامراض الصدفية.

واضاف ان نسب النجاح وصلت الى80%.

العلاجات الطبيعية مكملة وغير أساسية

د. منال محمد عبد المنعم إستاذ الباطنة والروماتيزم بكلية الطب جامعة القاهرة اكدت في تصريح لاخبار مصر ان العلاج البيولوجي له فاعلية اكبر في علاج امراض الروماتيزم المختلفة.

واضافت ان العلاجات الطبيعية مثل الدفن بالرمال والمياه الكبرتية والسباحة كلها تعتبر علاجات مكملة للعلاج الاساسي تساعد على تخفيف الآلام ولكن لا غنى معها عن العلاج الطبي.