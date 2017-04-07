بكين - أ ش أ

قضت محكمة صينية بتغريم شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية للإلكترونيات 80 مليون يوان (11.6 مليون دولار أمريكي) وذلك فى قضية تتعلق بإنتهاك عدد من براءات الاختراعات المتعلقة ببرمجيات الهواتف وتقنيات الاتصالات وغيرها كانت مرفوعة ضدها من قبل شركة “هواوي”.

واهتم الاعلام الصينى بالحكم فى القضية الذي صدر أمس ووصفته صحيفة “تشاينا دايلى” الصينية الرسمية اليوم بالانتصار الأول لشركة الهواتف الذكية الصينية فى جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها فى السوق المحلى.

كانت هواوي رفعت منذ عام قضيتها ضد وحدتين تابعتين لشركة سامسونج فى الصين احدهما فى هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ والاخرى فى تيانجين بالاضافة الى شركة سامسونج الصينية للاستثمارات المحدودة وشركتين الكترونيتين مقرهما فى فوجيان وادعت ان اكثر من 20 طرازا من الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي المنتجين من قبل سامسونج, بما في ذلك الهواتف من طراز جالاكسي س7 وجالاكسي س7 إيدج, انتهكت براءات اختراع تخصها.

وبالأمس صدر قرار محكمة الشعب المتوسطة فى مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان , حيث امرت الشركات الخمس بوقف التعدي على براءات الاختراع المملوكة لهواوى وطلبت من الشركات الثلاث التابعة لسامسونج بتعويض هواوى عن الخسارة.

وقالت هواوي تعليقا على الحكم انها حريصة على ان تعزز الابتكار الصناعي والتنمية الصحية للصناعة من خلال احترام وحماية الملكيات الفكرية.

ومن جانبها رفضت سامسونج الكشف عما اذا كان فى نيتها ان تستأنف الحكم. وهذا الحكم هو الاول فى سلسلة من الدعاوى القضائية التى رفعتها تلك الشركة التكنولوجية الصينية العملاقة ضد شركة سامسونج.