الطور - أ ش أ

أعلن مدير الإدارة الهندسية لكهرباء جنوب سيناء المهندس أحمد الجوهري إنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة طور سيناء اليوم وغدا للقيام بأعمال الصيانة الدورية التي تتم في أيام الإجازات الأسبوعية.

وأضاف – في تصريح اليوم /الجمعة/ – أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في الفترة من الساعة الثانية ظهرا إلى الخامسة عصرا في مناطق مجمع الأفران واللوكس والغرفة التجارية والحملة الميكانيكية ومخازن التموين وجهاز التعمير.

وأوضح أنه سيتم قطع الكهرباء غدا /السبت/عن جميع أحياء مساكن الأوقاف ومديريات الطب البيطري والقوى العاملة والتنظيم والإدارة والسجل المدني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.