اخبار مصر - محمد خلف أمين

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والدكتور رضا حجازي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ختام فعاليات المسابقة التعليمية الإلكترونية بنظام ” تطبيق تقويم ” التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مبادرة “يلا نكمل بعض للتعليم الأساسي” ومديرية التربية والتعليم وشركة ” تقويم مصر” العاملة في مجال تطوير التعليم، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببني سويف.

حضر ختام الفعاليات الدكتور حسام بدراوي، منسق عام مبادرة يلا نكمل بعض للتعليم الأساسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور مجدي أمين، رئيس المركز القومي للامتحانات والبحوث التربوية، وثروت عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وصف المحافظ المسابقة -التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية- بالمباراة الماراثونية بين طلاب التعليم الأساسي “والتي أتاحت الفرصة أمام 1000 طالب وطالبة للتنافس العلمى باستخدام أجهزة الكمبيوتر وفي جو مناسب وروح تنافسية عالية والذي انعكس بشكل إيجابي على المستوى الدراسي للطلاب ورفع درجة الوعي لديهم وتنمية وتنوع قدراتهم ومهاراتهم”.

وأشاد بكل المؤسسات التي شاركت في هذا الحدث الكبير من أعضاء ” مبادرة يلا نكمل بعض ” والتي انطلقت من بني سويف، لتواصل مسيرتها في باقي المحافظات برعاية وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المحافظة تتطلع إلى تطوير المنظومة التعليمية تحت شعار “بني سويف الأفضل في التعليم الأساسي” خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد حبيب أن هذا النموذج في التقويم الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بني سويف “يتميز بتوفير معيار متكامل لتعليم الطلاب وأداء مباشرة لقياس مهاراتهم، وسرعة ردود أفعالهم وتمكين فعلي للوسائل الحديثة والمتطورة في العملية التعليمية، بما يسهم بشكل كبير في تطوير أداء الطالب والمعلم وتقديم أول نموذج للإمتحانات يمكن تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية”.

شارك 1000 طالب وطالبة في المسابقة التي بدأت الأربعاء من إدارتي ببا والواسطى والتعليم الخاص وتمت في 5 مواد دراسية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مواد “اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية” وتم تصعيد 114 طالب وطالبة والذين تنافسوا الخميس فيما بينهم في كل المواد الدراسية لاختيار أول المسابقة على المرحلة الابتدائية، والأول على المرحلة الإعدادية.