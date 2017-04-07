القاهرة - أ ش أ

كشف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن وجود مخزون استراتيجى للأرز، يسد احتياجات السوق المحلى، لمدة ستة أشهر، ويزيد عن الاستهلاك المحلي.

وأوضح رئيس شعبة الأرز ان الاستهلاك المحلى يتراوح ما بين 3 الى 4 ملايين طن .

وأكد شحاته أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، منوهاً بان متوسط سعر بيع كيلو الأرز 6.5 جنيه – 7.5 جنيه، وسيتواجد بكميات تلبي احتياجات المستهلك، ولم يشهد أي زيادة خلال المرحلة المقبلة.