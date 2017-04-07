أنقرة - أ ش أ

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين اليوم الجمعة بفرض منطقة حظر جوي في سوريا عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات صاروخية ضد قاعدة جوية سورية ردا على الهجوم الكيماوي في إدلب.

وشدد قالين -في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- على ضرورة فرض منطقة حظر للطيران وإقامة مناطق آمنة بشكل عاجل في سوريا عقب الضربات الأمريكية التي وصفها بالرد الإيجابي على جرائم الحرب في سوريا.

واعتبر أن “تدمير قاعدة الشعيرات الجوية يمثل خطوة مهمة لتأكيد أن إنزال الضربات الجوية والكيماوية على المدنيين لا يمر دون عقاب”.

وكانت القوات الأمريكية أطلقت قرابة 60 صاروخا من طراز “توماهوك” على قاعدة “الشعيرات” الجوية جنوب شرق حمص والتي عادة ما تقلع منها الطائرات لشن الهجمات في شمال ووسط البلاد, وهي الخطوة التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها انتصار للعدالة.